¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/24¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥Ä¥¦¥£¡¢°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ
¥Ä¥¦¥£¤Ï¡ÖOkinawa¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÇØÃæ¤Î¤¢¤¤¤¿¿åÃå»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿³¤ÊÕ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥Ä¥¦¥£¡¢¿åÃå»Ñ¸ø³«
