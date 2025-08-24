25歳を迎える浜辺美波、20歳から成長実感「余裕をもってできている」 今後の目標は“体力”
俳優の浜辺美波（24）が24日、都内で行われた写真集『25』（講談社）発売記念会見に出席。今後の目標を語った。
【写真】表紙はすっぴん！写真集を披露した浜辺美波
今作は、2021年に発売された写真集『20』から4年、25歳の節目を記念して発売する。自身の変化について、浜辺は「見た目の変化はあるなと思いました。あんまり食生活は変えた覚えはないですが、年齢を重ねているので、見比べると顔つきが違うなと。似合う服のラインも変わったなと感じました」と分析。「内面的なことで言うと、何に対しても余裕をもってリラックスできている気がしました」と話し、「お仕事も焦りすぎないで、プレッシャーもあるけど、楽しもうっていう気持ちが持てるようになりました」と成長を語った。
そして、29日に25歳の誕生日を迎える浜辺は「まずは堅実に地に足つけて、精いっぱい頑張っていきたいと思います」と語り、「目標は、体力をつけることです」と苦笑い。「夏も暑いですし、冬も寒いですが、季節とは正反対の服を着てロケすることが多いので、集中力を絶やさずにどんなときもパワフルに動けるように。食事、睡眠、運動を整えて気を付けていきたいです」と力を込めた。
今作は、オランダ・アムステルダムで撮影し、風車、水路をはじめ、絵本のように美しいオランダの風景の中で大人になった浜辺を閉じ込めた。自由に買い物をする姿や、初のすっぴん撮影など、海外ロケだからこそみられる表情を楽しめる。
【写真】表紙はすっぴん！写真集を披露した浜辺美波
今作は、2021年に発売された写真集『20』から4年、25歳の節目を記念して発売する。自身の変化について、浜辺は「見た目の変化はあるなと思いました。あんまり食生活は変えた覚えはないですが、年齢を重ねているので、見比べると顔つきが違うなと。似合う服のラインも変わったなと感じました」と分析。「内面的なことで言うと、何に対しても余裕をもってリラックスできている気がしました」と話し、「お仕事も焦りすぎないで、プレッシャーもあるけど、楽しもうっていう気持ちが持てるようになりました」と成長を語った。
今作は、オランダ・アムステルダムで撮影し、風車、水路をはじめ、絵本のように美しいオランダの風景の中で大人になった浜辺を閉じ込めた。自由に買い物をする姿や、初のすっぴん撮影など、海外ロケだからこそみられる表情を楽しめる。