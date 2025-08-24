¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

Åì³¤3¸©¤Ï24Æü¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤êÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î°¦À¾¤È´ôÉì¸©¤ÎÈþÇ»¤Ç35.6ÅÙ¡¢Í¬ÈåÀî¤Ç35.5ÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç35.4ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

24Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï°ú¤­Â³¤­ÀªÎÏ¤Î¶¯¤¤¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÆüÃæ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ôÉì¤ÎÂ¿¼£¸«¤Ç39ÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°¤È´ôÉì¤Ç38ÅÙ¡¢ÄÅ¤Ç34ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ì¾¸Å²°¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ëµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£