読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。第7話が8月24日に放送予定です。

【写真】依岡（北山宏光さん）も、院長選で天童が勝つよう動き出す



「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める、岩田剛典さん演じる主人公・鳴木金成は、転職したい医師に値段をつけ、病院相手に売りさばく《通称：医師専門転職エージェント》。

そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする蒔田彩珠さん演じる夜長亜季。

2人は、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく――。



本作は、漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』（漫画アクション／双葉社）を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、《痛快×医療サスペンス》ドラマ。

鳴木をライバル視している転職エージェント会社社長・石上道徳役を三浦貴大さん。鳴木を監視する労働基準監督署の職員・北見まもり役を成海璃子さん。鳴木の同期で協力者である依岡健役を北山宏光さん、鳴木のことを気にかける医師・網野景仁役をユースケ・サンタマリアさん、冷徹な病院長・天童真保役を篠原涼子さんが演じています。

脚本は小峯裕之さん・本田隆朗さんが担当。主題歌『フェイクショー』は『幾億光年』が大ヒットし、2024年の「紅白歌合戦」にも初出場した、Omoinotakeさんが手掛けています。



＊以下8月24日放送回のネタバレを含みます。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜前回のあらすじ＞

極東大学病院の院長・天童や網野ら幹部が集まる会議に、倉持（坪倉由幸さん）を連れて乗り込んだ鳴木。3年前の医療過誤の真相――執刀医は父・将成（林泰文さん）ではなく倉持だったこと、予定通り〈トパール術〉が実施されたこと、隠ぺいを指示した者がいたこと――を明かし、オペ報告書の天童のサインを指し示して、指示した人物は天童ではないか？と暗に示した。

「その人物の名前を今、明らかにできますか？」と網野に問われた倉持が口を開きかけたとき、天童が「本件は私が預かります」とその場を制するのだった──。

ある日、「Dr.コネクション」に北見まもり（成海璃子さん）とその父・石上倫志（新納慎也さん）がやってくる。石上道徳に転職相談を断られたという倫志を、まもりが鳴木に求職者として紹介するためだった。そんな倫志は国から理不尽に資格を奪い取られた過去があると語り……。

そんな中、倉持がドイツへと旅立つことを知った鳴木。それは、真相が確定しないうちに海外へ逃がし処分をあやふやにする…、という天童の策略だと思われた。

鳴木は倉持に全てを明らかにするよう訴えるも、倉持は、〈あの日の映像記録も音声も全て奪われた〉ことを明かし、「戦える相手じゃない。従うしかないんだよ！」と吐き捨てその場を立ち去るのだった――。

黒幕の存在が確実となる中、鳴木は〈トパール術〉に用いるスティフトを開発している〈スティファ―社〉を探るべく、夜長に重要なミッションを言い渡す。

父を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体がついに今夜、明らかとなる──！



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜第7話あらすじ＞

3年前の医療過誤の真相を追う鳴木は、ついに黒幕が網野であることを突き止める。しかし網野は、私欲のために将成を犠牲にしたという鳴木の主張を認めない。さらに網野は、全てを闇に葬るためか、極東大学病院・院長選への出馬を表明する。現院長・天童との戦いが始まる──。

そんな中、鳴木と夜長は、PCR検査事業で大儲けした旅行会社で、最近は産婦人科の買収を続ける「EXトラベル」の話をまもりから聞く。新たな院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと警告を受けるが……。

一方、網野は極東大学のトップ・医学部長の座も狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡は、院長選で天童が勝つよう動き出す。

鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げ、自分と手を組まないかと持ち掛ける。しかし、天童が出した答えは「必要ありません」というもので…！？父の死の真相に辿り着いた鳴木は、巨悪に立ち向かう──新たな章が幕を開ける！

また、8月24日（日）あさ6時より、Omoinotakeが歌う主題歌『フェイクショー』とコラボした《ドラマ特別PV》をTVer・YouTube・SNSにて公開を開始している。