「小さくも強い赤ちゃんの世話を一身に担うことで、親の脳にどのような変化が起こるのかを科学者たちは数多く明らかにしてきた」と話すのは、ピュリッツアー賞を受賞したジャーナリストのチェルシー・コナボイさんです。妊娠と出産によって、親の脳にはどのような影響があるのでしょうか？今回は、チェルシーさんの著書『奇跡の母親脳』から、人類の脳と育児の謎に迫ったレポートを一部ご紹介します。

【書影】親になると、脳が変わる?!脳科学研究の最前線からの衝撃レポート！チェルシー・コナボイ、竹内薫『奇跡の母親脳』

* * * * * * *

産後うつの多様さ

メルツァー=ブロディの研究の多くは産後うつの解明を目指しており、複雑な診断から糸口を見つけ出し、病源を追究しようとしている。国際的な研究者グループの一員として19の医療機関から集められた数千人の詳細な臨床データを活用し、症状が現れた時期や重症度、不安や自殺願望の有無といった特徴に基づいて、産後うつにはいくつかのタイプがあることを突き止めた。

２０１６年、彼女の研究グループは、産後うつを経験した女性が自身の情報を研究データベースに提供できるアプリを立ち上げた。一部の参加者には唾液採取キットを自宅に送り、ＤＮＡサンプルの提供を依頼した。

立ち上げから３年後、広告代理店の協力を得て「産後うつとたたかうお母さんの遺伝子」プロジェクトとして大々的に生まれ変わり、デザインの刷新、ＳＮＳでのキャンペーン、ロサンゼルスでのイベント、印象的かつ心に響く動画広告が展開された。「これで一層弾みがつきました」とメルツァー=ブロディは語っている。

２０２１年秋の時点で、この国際研究グループは約２万人の女性から遺伝データを収集し、ゲノムワイド解析〔遺伝的特徴と病気・体質との関連を網羅的に見つけ出す手法のこと〕の結果を発表する準備を進めていた。目標は10万人。データベースが完成すれば、産後うつの様々な遺伝的リスクについて有意義な洞察が得られると期待されている。研究が進めば効果的な検査や治療法に結びつくだろう。

多様なタイプを真に理解するには

「25年前は乳がんに罹ったら誰もが同じ治療法でした」とメルツァー=ブロディは言う。

「今はがんの遺伝子的特徴から治療します。特異性に基づいた的確な治療のおかげで、非常に良い意味で予後が大きく変わったのです。産後うつでは依然として、どのタイプかを考慮せず同じ治療を行っています」

いつの日か精密な精神医学的アプローチが産後うつにも適用できるかもしれない。だが彼女は重要な違いも指摘する。乳がんは通常、特定の部位に発生する。腫瘍を生検して分析できる。「人の脳ではできません。そこが問題なのです」

取り組んできたことの一つは、産後うつが脳内でどう現れるかを脳画像から把握することだ。画像研究は産後うつが親の役割に影響を与えるメカニズムや、治療の対象となる部分を特定するツールとなり得る。しかし現時点では研究はかなり限定的だ。

産後うつの多様なタイプを真に理解するには、このプロジェクトが目指す大規模なサンプルが必要となる。従来の画像研究の多くは、一度に10〜20人ほどの患者の脳の観察にとどまり、患者を長期にわたって追跡する縦断的な研究もほとんどない。産後の期間や症状など、対象者の選定基準が異なるため研究結果にかなりのばらつきもある。神経活動の評価に使用される刺激も、被験者自身の赤ちゃんの泣き声や写真だったり、あるいはポジティブだったりネガティブだったり、被験者に関連のない素材だったりと多岐にわたる。

産後うつの脳の特徴

画像研究に限界があることは研究者も十分に認識している。マクマスター大学神経科学博士研究員のアヤ・デュディンは「目標は個々の研究グループの違いを超えて、複数の研究で一貫して確認される結果を見出すことです」と言う。一貫した発見の一つが扁桃体に関するものだ。

産後に重度のうつ症状を示す人では、赤ちゃんの苦しげな泣き声など、概してネガティブな刺激に扁桃体の反応が鈍くなっているという。これはうつ症状の重症度に比例して強くなる傾向がある。一般的な大うつ病性障害での扁桃体の過剰反応とは正反対だ。



（写真提供：Photo AC）

デュディンは脳画像研究を単純な説明に集約する難しさを浮き彫りにした興味深い研究者の一人でもある。この研究は子供のいる女性といない女性を対象に、うつ病の有無で比較したものだ。子供のいない女性に、ポジティブな赤ちゃん関連の刺激として笑顔の乳児の画像を見せたところ、扁桃体の反応にはうつ病の有無による差は見られなかった。

一方、うつ病の母親は、うつ病でない母親より見知らぬ乳児の笑顔の写真に扁桃体が強く反応した。さらに、自身の子供の画像でも顕著な反応を示した。重要な発見だった。うつ病でない母親の場合、他人の子より自分の子に扁桃体は著しく強い反応を示したが、対照的に、うつ病の母親は自分の子と他人の子とで反応の差異が比較的小さかったのだ。

この現象は、自分の子に対する「扁桃体の特異的な反応の鈍化」と呼ばれる。産後うつの母親は、赤ちゃんのサインへのレーダーが過敏になっていて、上手く調整されていないということだ。一部の研究者はこれが産後うつの特徴かもしれないという。扁桃体が状況に応じて過剰、もしくは過小に反応してしまい、親としてのやる気と警戒心のバランスが、最適に保たれる適切な範囲を逸脱してしまうのではないか。

うつ病に関連する脳の差異をより精緻に特定しようと試みる研究もある。報酬系に関与する脳領域や、感情調整や実行機能を司る神経回路、白質の結合パターン、神経伝達物質受容体の分布など、多岐にわたる領域に焦点を当てている。

興味深いことに、不安やうつ症状を抱えていても親としての応答性を維持できる人がいる。この事実を踏まえて研究者は、症状が存在する状況下でも養育行動を支える、脳内のネットワークを解明しようという尽力もしている。だがこれらの研究成果を統合しようとすると、研究者たちがしばしば困惑させられるのは、全体像となるとラジオの真空管に現れる無数の曲線のように微妙な差異が多く、明確な形を見出すのに苦心するからだ。

うつ病の既往歴がある人と、産後初めて症状が出る人では、脳内の状態が異なる可能性があるが、ほとんどの脳画像研究ではイエスかノーで患者を分類せざるを得ず、微妙な違いを検出できない。「二項システムなのです」とデュディンは言う。「でも私たちはすべての心の健康や心の病が本質的に多様だと知っています」

精神疾患全般を理解する上で重要なこと

脳の基本原理であり、精神疾患全般を理解する上で重要なのは、脳が動的な緊張関係で機能するということだ。これは子育てでも当てはまる。赤ちゃんの世話には微妙な力加減が要求される。細心の注意を払いつつ、執着しすぎてもいけない。即座の反応が必要な場合もあれば、慎重な対応が求められる時もある。

相反する結果をもたらすように見える脳活動回路間での「相互抑制」とも言え、動物一般の子に対する攻撃性とグルーミング行動、親としての防御反応と養育行動などもそうだ。

こうした微妙なバランスは多くの場合（常にではない）、ストレスと密接に関連している。経験するストレスの強さ、タイミング、持続時間、追加的なストレスへの耐性といった要因が影響を及ぼす。親の脳を理解するためには、妊娠期から産後期にかけて、ストレスがいかに脳に作用するかを理解する必要がある、という認識が広がりつつある。

※本稿は、『奇跡の母親脳』（新潮社）の一部を再編集したものです。