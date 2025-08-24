º£Ìë¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£½é¤á¤Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂìÌî¡£´µ¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¼ç±é¡¦¾¾ËÜ½á¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¡Ê8·î24Æü¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¸¶ºî¤ÏÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄÚÅÄÊ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ëµû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¤¬¡¢¡ÖÌä¿Ç¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇÁ±¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÁ½Å¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿·ÊÆ°å»Õ¡¦ÂìÌî¤ß¤º¤¤ò¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³°²Ê°å¡¦Åì¶¿¹¯ÆóÏºÌò¤Ë¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡£
¿·ÊÆÆâ²Ê°å¡¦¼¯»³·ÄÂÀÌò¤Ë¤ÏÀ¶¿å¿ÒÌé¡¢Ëã¿ì²Ê°å¡¦Âç¿ÜÅ¯ÍºÌò¤Ë²¬ºêÂÎ°é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¡¦Ãã²°ºä¿´Ìò¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤ËÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò¿·Àß¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë±¡Ä¹¡¦ËÌÌî±ÉµÈÌò¤ËÀ¸À¥¾¡µ×¡¢²ÊÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾®»ù²Ê°å¡¦Í¾¾¤·¤ª¤êÌò¤ËÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÆÁ½Å¤Î²¸»Õ¡¦ÀÖÃÓÅÐÌò¤ËÅÄÃæÞ£¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¡ÊÃø¡§ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¡¢°åÎÅ¸¶°Æ¡§Àî²¼¹ä»Ë¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Æâ²Ê¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢ºßÂð¥±¥¢¤òË¾¤à´µ¼Ô¤ÎË¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡£
ÆÁ½Å¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤Ï¡¢ÂìÌî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ËÃ´Åö¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£ÂìÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢¡Ê½ªËö´ü°åÎÅ¡Ë¤À¡£
´µ¼Ô¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿È¾ÅÄÃ¤¡ÊÀÐ¶¶Ï¡»Ê¡Ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ¤¤Ï¡¢ÂìÌî¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÃ¤¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤ÎÎ¶Æó¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¤È¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ä¹ÃË¤ÎÎµ°ìÏº¡Ê¶áÆ£¸ø±à¡Ë¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ëÂìÌî¡£
´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î´ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÁ°¤Ë¡¢ÂìÌî¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤Çº¤à¡£
¤½¤Îº¢¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¼¼¤Ë°ì¿Í¤ÎË¬Ìä¼Ô¤¬¡£¤½¤ì¤ÏÆÁ½Å¤ËÆâ½ï¤ÇÅç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖÃÓ¡ÊÅÄÃæÞ£¡Ë¤Ç¡Ä¡Ä¡©