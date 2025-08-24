¹ë±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ ¿Üºä»Ô¤ÇÁí¹çËÉºÒ·±Îý¡¡ÃÊ¥Üー¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤ÉËÉºÒ³Ø¤Ö¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤Ç24Æü¡¢¹ë±«¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þ¤«¤é¿Üºä»Ô¤ÎËÌÉôÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áí¹çËÉºÒ·±Îý¡£ËèÇ¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·ÂÎ°é´Û¤Ø¤ÎÈòÆñ¤ò¼Â»Ü¡¢½»Ì±¤Ê¤ÉÌó270¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ¥Üー¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ä´Ê°×¥È¥¤¥ì¤ò¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢Èó¾ï»þ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤â¤Î¤Ê¤ÉËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢ö»²²Ã¼Ô¡Ö¥È¥¤¥ì¤È¤«ºî¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤Î¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¢ö¿Üºä»ÔÁíÌ³²Ý ´íµ¡´ÉÍýÃ´Åö²ÝÄ¹ ¸â±©ÏÂ¹¬¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡£¡Ê¤½¤ì¤«¤é¡Ë¶¦½õ¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤ÆÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×