¤¹¤Ç¤Ë¡È37¡îÄ¶¤¨¡ÉÅìËÌ¡Á¶å½£¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡¡´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¸á¸å¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¤ª¤½¤ì
24Æü¤â¸áÁ°Ãæ¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸á¸å¤«¤é¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
24Æü¤â¾å¶õ¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤ÇÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç37.2ÅÙ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç36.2ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ôÉì»Ô¤È·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Ê¤É¤Ç38ÅÙ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ç37ÅÙ¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï1½µ´ÖÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£