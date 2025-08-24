¡ÖÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×Ç¯¼ý550Ëü±ß¡¦28ºÐ½÷À¤¬Êª²Á¹â¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î
¶áÇ¯¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Çã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔºß½»28ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Æ±µï¿Í¡Ê25ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í550Ëü±ß¡¢Æ±µï¿Í350Ëü±ß
À¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º80Ëü±ß
Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤êÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¹âµé°áÎàÍÑÀöºÞ¡×¤È²óÅú¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹720mLÌó2000±ß¤ÎÀöºÞ¡£¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÂåÂØÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÄ¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÀöºÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÉÔÊØ¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ä¤ªÊÆ¡¢¥Í¥¤¥ë¤äÈþÍÆ±¡¤Ê¤É¡£¿Í·ïÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤êÇÀ²È¤ÎÊý¤âÂçÊÑ¤À¤È¡×Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°Â¤¯¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï130¥°¥é¥à¤Û¤É¤Ç100±ß¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥é¥À¤Ê¤É¿©Âî¤ËÎÐ¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òµ¡¤ËÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½µ¤Ë1¡Á2²ó³°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦°Õ¼±¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²È·×²þÁ±ºö¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³èÍÑ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
µÕ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸±¤äÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¤Î¸«Ä¾¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
