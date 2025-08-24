TDR、秋の新スーベニアが超かわいい！ 『リメンバー・ミー』をイメージしたスペシャルメニューも登場へ
東京ディズニーリゾートは、9月17日（水）から10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催。それに先駆け、9月16日（火）からスペシャルメニューが発売される。
【写真】ミッキーマウスの“ドキドキ顔”がかわいい！ 「ランチケース」など新スーベニア一覧
■「ディズニー・ハロウィーン」の魅力を凝縮
今年の「ディズニー・ハロウィーン」では、妖しい闇にドキドキしているディズニーの仲間たちや「ディズニー・ハロウィーン」を満喫するゴーストたちをあしらった新スーベニアを展開。例えば、カラフルに描かれたゴーストが並ぶ「スーベニアランチケース」や、雲の上で寝ているゴーストをデザインした「ミニスナックケース」など、ゴーストの表情豊かな姿を楽しめるラインナップがそろう。
また、チップとデールのポップコーンバケットが新登場。フルーツや木の実がたくさん詰まったバスケットで、2人が木の実にジャムをたらして、ドナルドを完成させるまでのストーリーを描いたかわいらしいデザインは注目だ。
加えて、同日から、「ディズニー・ハロウィーン」にぴったりなスペシャルメニューも提供される。注目は、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をイメージしたフード＆ドリンク。サーモン、骨付きソーセージ、チーズをトッピングしたライスボウルや、オレンジピールが香るブリオッシュ、マリーゴールドをイメージしたスペシャルドリンクなど、作中の世界観を食を通して楽しめるラインナップがそろう。
そのほか、赤いパン、黒いミートソース、白いチーズソースでクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグなどディズニーヴィランズをイメージしたメニューや、「パンプキンプリン」、「さつまいものケーキ」といった秋の味覚をふんだんに使ったスイーツなども用意され、見た目からも、味からも、「ディズニー・ハロウィーン」の雰囲気に浸れるスペシャルメニューが集結する。
