¡¡Åì³¤3¸©¤Ï8·î24Æü¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç37ÅÙ¡¢´ôÉì¤Ç38ÅÙ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì³¤3¸©¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¤È´ôÉì¸©ÈþÇ»»Ô¤Ç35.6¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç35.4¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç37¡î¡¢´ôÉì¤Ç38¡î¤Ê¤É¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤È»°½Å¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÉô¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
