フリーアナウンサーの杉崎美香（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。

杉崎は「Hello Baby」と書かれた新生児の手を写真をアップし、「先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！母子ともに健康です」と報告。「あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました」と感動をつづった。

「病院の先生方の温かなお声がけや手厚いサポートのおかげで、不安な気持ちに襲われることなく、心穏やかなお産をすることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。

「家族の中で息子が一番最初に抱っこしました〜！」と小学3年生の長男が一番に抱っこしたことを明かし、「どんな気持ちだったのかなぁ ずっとずっと記憶に残っているといいな」と願った。約9年ぶりの出産に「新生児の尊さと可愛さと香りを忘れかけていたので、日々自分の体に擦り込ませるように大切に過ごしております」とつづった。

「出産まで大きなトラブルなく、そして無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します」とつづり、「いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！我が家に来てくれてありがとう」と幸せいっぱいに結んだ。

ハッシュタグには「#出産報告 #9歳差育児 #応援して下さっている皆様！ #今後とも宜しくお願い致します #杉崎美香」と記した。

杉崎アナは2001年に信越放送に入社。退所後に芸能事務所「セント・フォース」に所属し、03年10月にフジテレビ系「めざにゅ〜」のメインキャスターに就任。11年9月まで“早朝の顔”として活躍した。他に、フジ「めざましどようび」、関西テレビ「KEIBA BEAT」などでMCを務めた。2015年に結婚し、16年5月に第1子男児を出産した。