46歳・杉崎美香アナ、第2子出産を報告「3000gを超える元気な男の子」 母子健康で「いよいよ9歳差育児のスタート」
フリーアナウンサーの杉崎美香（46）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を報告した。
【写真】小さな赤ちゃんの指も… 46歳・杉崎美香アナ、第2子出産フォト
「先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！母子共に健康です」と伝えた。
出産時を「あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました」と振り返り、「病院の先生方の温かなお声がけや手厚いサポートのおかげで、不安な気持ちに襲われることなく、心穏やかなお産をすることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と心境。
また「家族の中で息子が一番最初に抱っこしました〜！どんな気持ちだったのかなぁ ずっとずっと記憶に残っているといいな」としみじみ。
そして「出産まで大きなトラブルなく、そして無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します。いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！我が家に来てくれてありがとう」としたためた。
杉崎アナは2001年に信越放送に入社。その後フリーとなり、フジテレビ系『めざましどようび』の総合司会などを務めた。2015年1月に5歳年下の男性ディレクターと結婚。16年5月には第1子男児を出産。ことし6月に第2子妊娠を明らかにしていた。
