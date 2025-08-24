◆米大リーグ パドレス５―１ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスがドジャースを破って５連勝で、ナ・リーグ西地区の単独首位に浮上した。一方で大谷翔平投手（３１）が２試合連続で無安打に終わったドジャースは１ゲーム差の２位に転落した。

ドジャースが１ゲーム差の首位で迎えた３連戦。前日２２日（同２３日）の初戦はパドレス先発のダルビッシュが６回１失点と好投し、２―１でパドレスが制して同率首位で並んだ。この日の２戦目もパドレスの先発左腕・コルテスが６回１安打無失点と好投し、打線も５点を奪って快勝。１ゲーム差の単独首位に立った。

あす２４日（同２５日）はパドレスがリーグ２位１３勝のピベッタ、ドジャースはチーム最多１０勝の山本が先発する。パドレスが勝てば２ゲーム差とドジャースを引き離し、ドジャースが勝てば再び同率首位となる。

３連戦最終戦は、両チームの今季最終対戦。勝ったチームに地区優勝へのマジックが点灯する。パドレスが勝った場合は、パ軍が７５勝５６敗となり、７３勝５８敗となるドジャースは残り３１試合に全勝しても１０４勝のため、パドレスにマジック「３０」が点灯。ドジャースが勝つと、パドレスとの同率首位に立つが、両軍の対戦成績はすでに８勝４敗でドジャースが勝ち越しが決まっており、残り３１試合に両軍が全勝してもドジャースが首位となるため、マジック「３１」が点灯する。