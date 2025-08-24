¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ï¡¢24ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë6²óÊ®²Ð¤·¡¢Ê®±ì¤¬ºÇÂç1600¥áー¥È¥ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Î¸æ³Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê®²Ð¤äÇúÈ¯ÅªÊ®²Ð¤ò¤­¤Î¤¦23Æü¤Ï12²ó¡¢24ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë6²ó´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°0»þ43Ê¬¤È4»þ2Ê¬¡¢11»þ28Ê¬¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é1600¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¢¤ÈÊ®²Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³¥¤ÏËÌÀ¾Êý¸þ¤ËÎ®¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ë¤Ï²Ð¸ý¤«¤é3.5¥­¥íÎ¥¤ì¤¿½¸Íî¤Ë84¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë2¤Î¡Ö²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£

