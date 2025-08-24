¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÄÅ¿¹Í¨µª¤òËõ¾Ã¡¡Ä¾¶á3ÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÈÉüÄ´¸«¤»¤ë¡¡21»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.72
NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï24Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄÅ¿¹Í¨µªÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÄÅ¿¹Åê¼ê¤Ï³«Ëë1·³¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡¢5·î1Æü¤ËËõ¾Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î19Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·7·î¤Ï4»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç·î´ÖËÉ¸æÎ¨7.71¤ÈÍðÄ´¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¾¶á3ÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢ÉüÄ´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤â8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯ÆàÎÉ´ÖÂç¸ÊÁª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨3.72¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£