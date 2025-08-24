【無意識という恐怖】「財布がない！」冷蔵庫の中まで探した結果、予想外の場所で発見【作者に聞いた】
茶トラのミル、白黒ハチワレのポッちゃん、黒猫の朔ちゃんの3匹の猫との日常を描く漫画家の藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとしてアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、ウォーカープラスでも人気の作品を紹介している。今回は、藤緒さんが体験した財布をなくしたエピソードを届け、作者の藤緒ミルカさんに話を聞いた。
月末のある日、銀行などいろいろな用事を済ませて帰宅した藤緒さん。かわいい朔ちゃんがついてきたので、写真を撮ろうとカバンからスマホを取り出したそのとき、財布がないことに気づいた。一体どこでなくしたのか、落としたのか。財布紛失事件の結末はいかに。
財布がないことに気づいたときの心境について、藤緒さんは「とにかく全身の血の気が引きました」と語る。最後に寄ったコンビニでの支払いは覚えていたため、そこまでは確実に手元にあった。問題はそのあと、カバンにしまったのか、どこかで落としたのか。大きな財布なので落としたらわかるはずと思う反面、手元にないため落とした可能性も否定できない状況だったという。
家中のいろいろな場所を探したという藤緒さん。「冷蔵庫も開けたし、洗濯機の中も見たし、ゴミ箱の中も確認しておりました」と語る。実は昔、MO(今はもう見ない媒体ですけども)を間違えて冷蔵庫に入れたことがあり、それ以来何か物をなくすと冷蔵庫を開けてしまう癖があるそうだ。
そして、なんと財布は置いた覚えのないタンスの中から見つかる――。
結果として、無意識のうちに行動していたことが財布が見つかった理由だったと藤緒さんは話す。自分の意思でやったことではないため記憶になく、その事実に「なぜそこに」と、過去の行動に「なんでやねぇーん！」と大ツッコミを入れたい気持ちになったそうだ。この一件以来、財布の存在を気にかけるようになったという。
本作を読んだ読者からは、「とってもよくわかります！私はスマホでやりました」「ありますそういうこと。この間、私も家の鍵をなくしかけて」「無意識な行動すると私もよくあります」など、多数の共感の声が寄せられた。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
