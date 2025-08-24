¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬È´·²¤ÎÁöÎÝ¥»¥ó¥¹¡ª¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤é¤»ÂÇµå¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¢ªÊ»»¦ÁË»ß¤·¥À¥á²¡¤·ÅÀ¡¡¥É·³¤ËÏ¢¾¡
¡¡¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹£µ¡Ý£±¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹£Ê£ò¡¥³°Ìî¼ê¤¬È¬²ó¤ËÈ´·²¤ÎÁöÎÝ¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡È¬²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥Ï¡¼¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¥´¥í¤¬Í··âÀµÌÌ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬°ì½Ö¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÙ¤é¤»¤¿¡£ÂÇµå¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÍ··â¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬±£¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊ»»¦¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¥À¥á²¡¤·¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡Ö£Â£å£á£ô¡¡£Ì£Á¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢ºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤òÃ¥²ó¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿©¤é¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥×¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ø¡¢°ìµ¤¤Ë£³Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£