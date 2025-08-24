¡Ú ¥³¥í¥Á¥¡¦À¾Ìî ¡Û ¡Ö¶Ú¥È¥ì³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡×¡¡¶ÚÆù·ãÊÑ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÊÌ¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¶Ú¥È¥ì£²Ç¯¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì³«»ÏÁ°¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¤È¡¢¸½ºß¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆùÂÎ¤¬ÁêÅö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö²¿¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¡°Õ»×¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¡ª¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö¤è¤¯ÃÃ¤¨¤è¤¦¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¿À¹ßÎ×¡ª¡×¡¦¡Ö2Ç¯¤Ç¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
