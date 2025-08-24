今回は、産後の妻に夫が無神経すぎる発言をしたエピソードを紹介します。

夫の言うことなんて絶対聞くもんか…

「出産後、夫がお見舞いに来るたびに私に文句を言ってきて、それがすごいストレスでした。『入院長すぎじゃね？』『家の中が散らかる一方なんだけど』『外のメシも食い飽きた』と、ひたすら愚痴のオンパレードなんです。

さらに追い打ちをかけたのが退院2日前のこと。義両親がお見舞いに来てくれたんですが、夫が突然『お前が退院したら父さんが2泊するから、よろしくな？』と笑顔で言い放ち、唖然……。さらに『早く帰って掃除しろよ？』『家はゴミだらけだからな』と、産後の私に掃除させる気みたいで。夫の無神経すぎる態度に怒りを通り越してあきれました。

義両親が来るのも断固拒否だし、掃除なんてしたくないです。夫のお願いなんて絶対に聞くつもりはないです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2023年9月）

▽ 産後は心身ともにボロボロの状態だというのに、夫は一体何を考えているのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。