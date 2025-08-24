【ホラー】“口裂け女”を懐柔しようとする女とは？逃げる怪異を追う人間の正体【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「口裂け女」を紹介するとともに、著者に口裂け女にどんな印象があるかについても伺った。
シリーズ作品「都市伝説に求める女」より本作「口裂け女」を描いた藤やすふみさん。口裂け女に対してどんな印象を抱いているのか訊ねると「昔から口裂け女に会ったらどうしようか常に考えています。最上級の誉め言葉はなんだ、友達になれないのか、どうしたら死なずに済むかと頭の中で必死になるほど、怖いと思っています」と、まるで“口裂け女”が流行った時代を生きる子供のような率直な思いを教えてくれた。
ホラー漫画でありながらコメディの要素をふんだんに盛り込んだシリーズ作品である「都市伝説に求める女」は、都市伝説だけではなくホラー、さらにホラーコメディが好きな人にはおすすめの作品を多く取り揃えている。本作は超有名都市伝説である“口裂け女”をテーマに描いているのだが、主人公・かごめの特殊な癖(へき)いより、最終的に「追う側と追われる側が逆転」する点がポイントだ。
かごめのいとこ・統太くんの前に現れた口裂け女。統太くんに声をかけようとしたところで登場したかごめにより、翻弄されてしまう口裂け女。急いでかごめから逃げるも、口裂け女の弱点を的確に突かれ最終的に物語は予想外の結末へ向かっていく…。
主人公・かごめの奇行が気になる人は、ぜひその目で目撃してほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
