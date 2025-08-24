±üÂ¿Ëà¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡ÄÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¤Ç¤â70ÂåÃËÀ¤¬¸ª¤ä¼ê¼ó¤Ë¥±¥¬¡¡¥¯¥Þ½±·âÁê¼¡¤°
ÅìµþÅÔ¤ÈÀÄ¿¹¸©¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÂçÃ°ÇÈÀî¤Ç¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê50Âå¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢24ÆüÄ«¤ËÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¤Ç¤âÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¸ª¤ä¼ê¼ó¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®¤Ê¤É¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£