総合旅行ブランドのエクスペディアが、神奈川県横浜市および川崎市内の一部ホテルを対象とした特別セールを実施することを発表しました。夏の旅行シーズンで主要都市が混雑するなか、ゆったり過ごしたい人に注目されている神奈川県内のホテルにお得に宿泊できるチャンスです。セール期間は2025年8月31日(日)までで、最大53%オフになるホテルも含まれています。

東京・大阪だけじゃない！今注目の「神奈川」をお得に旅するチャンス

エクスペディアによれば、夏の旅行シーズンは東京や大阪といった定番都市が多くの観光客で賑わう一方、ゆったりとした時間を過ごしたい人々から神奈川県が注目されているといいます。都会的な横浜や歴史・文化が楽しめる川崎に加え、美しい海や自然へのアクセスも良いことから、同社の国内旅行検索ランキングでは第3位にランクインするなど、その人気が高まっています。

今回の特別セールは、そんな魅力あふれる神奈川県内の横浜市と川崎市にある対象ホテル18施設が、会員価格でお得に利用できるものです。

最大53%オフも！対象のラグジュアリーホテルを一部紹介

セール対象となるホテルの中から、注目の3施設を紹介します。

▼ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜

みなとみらいに位置するラグジュアリーホテルで、会員価格で最大30%オフとなります。ハワイ・ホノルルの名門ホテルの系譜を受け継ぎ、「クリスタルモダン」をコンセプトにした全146室の洗練された空間で、上質な滞在が楽しめます。

ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜（イメージ）

▼ホテルニューグランド

山下公園の目の前にあり、会員価格で最大30%オフで宿泊できます。1927年に開業したヨーロッパスタイルのクラシックホテルで、国際都市横浜の象徴として多くのVIPを迎えてきました。みなとみらいの景色を一望できる客室で、歴史と気品に満ちた優雅な時間を過ごせます。

ホテル ニュー グランド（イメージ）

▼THE GATE HOTEL 横浜 by HULIC

2025年2月に開業した新しいホテルで、なんと会員価格で最大53%オフになります。アール・デコ調のインテリアとモダンなアートが融合した客室が特徴。宿泊者専用のルーフトップテラスからは横浜港を一望でき、特別な時間を過ごせるでしょう。

THE GATE HOTEL 横浜 by HULIC（イメージ）

セール 概要

この特別セールの予約期間は、2025年8月31日(日)の23時59分までとなっています。対象となる旅行の期間は、2026年1月31日(土)までです。会員価格は、Expediaアプリの利用者、またはExpediaリワード会員の方が対象となります。なお、施設の空き状況によっては除外日が適用される場合があるため、予約の際に確認が必要です。

エクスペディアが実施する、横浜・川崎エリアのホテルがお得になる特別なセールについてお伝えしました。最大53%もの割引が適用されるホテルもあり、憧れのラグジュアリーホテルに宿泊する絶好の機会です。この機会に、魅力あふれる神奈川への旅行を計画してみてはいかがでしょうか。

（画像：エクスペディアのWebサイトより）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）