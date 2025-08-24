パンダドラゴン、全国ツアーファイナルで新曲リリース発表「また気持ちを新たに頑張っていきたいと思います」
パンダドラゴンのツアーファイナル公演＜パラゴンなつまちゅり〜ゴンアゲ！PANDA☆DISCO〜＞が8月23日に東京国際フォーラムにて開催され、公演上で新曲のリリースが発表された。
ツアーファイナルでは、先月リリースされた「マジ☆まじない」をはしめ、「ちゅるちゅるらぶ」や、ツアーに合わせて配信された「さまーじっくDISCOフィーバー」など、暑さも吹き飛ばすようなアップテンポなサマーソングを多数披露した。
公演の最後には、メンバーから次作となる新曲のリリースをサプライズ発表。メンバーは「新しいお知らせ持ってきましたー！パンダドラゴンなんと、13枚目のシングルが、12月17日水曜日に、再びまたユニバーサルミュージックさんよりリリースが決定しました！10月よりリリースイベント開催です！12月にまたシングルが出るということで、『マジ☆まじない』をリリースしたばかりなんですけど、また気持ちを新たに、頑張っていきたいと思います。ぜひリリースイベントも遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします！」と、次作への意気込みを語り、ファンを大いに沸かせた。
新曲のリリースを記念し、パンダドラゴンは全国各地でリリースイベントを開催する。ミニライブと特典会が実施され、ミニライブは観覧無料で全編撮影可能となっているとのことだ。CDの詳細情報は追って公開される。
リリース情報
13th CDシングル「タイトル未定」
2025年12月17日（水）リリース
【13th CDシングル リリースイベント情報】
10/5(日) 関東近郊
10/11(土) 北海道
10/25(土) 関東近郊
10/26(日) 関東
11/1(土) 開催予定
11/2(日) 開催予定
11/3(月祝) 開催予定
11/8(土) 大阪
11/15(土) 福岡
11/22(土) 開催予定
11/23(日) 開催予定
11/29(土) 開催予定
11/30(日) 宮城
※日程・場所は変更になる場合がございますので予めご了承ください。
ツアー・ライブ情報
＜パンダドラゴンホールツアー2025 パラゴンなつまちゅり ゴンアゲ！PANDA☆DISCO＞
9/23(火祝) 追加公演
東京エレクトロンホール宮城（宮城）
9/27(土) 追加公演
相模女子大学グリーンホール（神奈川）
＜パンダドラゴン 2回目の日本武道館公演＞
2026年1月17日（土）