パンダドラゴンのツアーファイナル公演＜パラゴンなつまちゅり〜ゴンアゲ！PANDA☆DISCO〜＞が8月23日に東京国際フォーラムにて開催され、公演上で新曲のリリースが発表された。

ツアーファイナルでは、先月リリースされた「マジ☆まじない」をはしめ、「ちゅるちゅるらぶ」や、ツアーに合わせて配信された「さまーじっくDISCOフィーバー」など、暑さも吹き飛ばすようなアップテンポなサマーソングを多数披露した。

公演の最後には、メンバーから次作となる新曲のリリースをサプライズ発表。メンバーは「新しいお知らせ持ってきましたー！パンダドラゴンなんと、13枚目のシングルが、12月17日水曜日に、再びまたユニバーサルミュージックさんよりリリースが決定しました！10月よりリリースイベント開催です！12月にまたシングルが出るということで、『マジ☆まじない』をリリースしたばかりなんですけど、また気持ちを新たに、頑張っていきたいと思います。ぜひリリースイベントも遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします！」と、次作への意気込みを語り、ファンを大いに沸かせた。

新曲のリリースを記念し、パンダドラゴンは全国各地でリリースイベントを開催する。ミニライブと特典会が実施され、ミニライブは観覧無料で全編撮影可能となっているとのことだ。CDの詳細情報は追って公開される。

リリース情報

13th CDシングル「タイトル未定」

2025年12月17日（水）リリース 【13th CDシングル リリースイベント情報】

10/5(日) 関東近郊

10/11(土) 北海道

10/25(土) 関東近郊

10/26(日) 関東

11/1(土) 開催予定

11/2(日) 開催予定

11/3(月祝) 開催予定

11/8(土) 大阪

11/15(土) 福岡

11/22(土) 開催予定

11/23(日) 開催予定

11/29(土) 開催予定

11/30(日) 宮城

※日程・場所は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

