広瀬すず＆松下洸平、浴衣姿で登場 報道陣通じて食事の誘い【遠い山なみの光】
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の広瀬すず、俳優の松下洸平が8月24日、都内の神田明神で開催された映画「遠い山なみの光」（9月5日公開）大ヒット祈願イベントに出席。浴衣姿で登場した。
【写真】広瀬すず「ルイ・ヴィトン」ノースリドレス姿でカンヌ降臨
本作は、終戦間もない長崎を舞台に、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻いていた時代を生き抜いた女性たちの姿を鮮明に描く感動のヒューマンミステリー。1950年代・長崎時代の悦子を演じた広瀬は、悦子の夫・二郎を演じた松下とともに爽やかな浴衣姿で登場した。
広瀬は「ちょうど1年前くらいに撮影をしていて、時間が経っているのももちろんありますし、カンヌの映画祭に行かせてもらったり。ちょっと前からこの作品の公開が動き始めていたので、逆にまだ公開してないんだっていう感覚にもなるほど。長かったようで早いような感覚ですけど、楽しみですね。どんどん見てくださる方が増えていくっていうのは、ドキドキしますけど、すごく楽しみです」とコメント。松下は初共演の広瀬について「へらへらしてるんですよ（笑）」「本番が始まる2秒くらい前まで、へらへらへらへらしてる。ふらふらふらふら」といじりつつ「でも本番よーいスタートになった瞬間、ぱっと悦子の顔になり。すごい方だなと改めて思いましたし、現場に一緒にいて勉強させていただくことがすごく多かったですね」と切り替えを称賛した。
この日は巨大な絵馬にそれぞれの願いを書き込む一幕もあった。広瀬は「また皆様とご飯を食べたい」と記し「なかなか、このキャストの皆様もそうですし、監督とか皆さんお忙しいから、なかなか食べれないと思うんですよ」と語るも、松下は「食べればいいじゃん（笑）。絵馬に書くことじゃないんですよ」とツッコミを入れつつ「すずちゃんが食べたいって言えばみんな来てくれますよ」とフォロー。直接誘う勇気がないという広瀬は「いっぱい記事にしてください（笑）。ふみちゃんや羊さんに届くように」と二階堂ふみや吉田羊との食事を実現するために報道陣に協力を要請し「直接言う勇気はないので。緊張しちゃうから（笑）。ご飯の時こそいろんな話ができたりするじゃないですか。なかなか現場で話せなかったこととか。監督とかは普段もご飯に行かせていただいたり、カンヌでも食べたりしたんですけど、なかなか皆さんとっていう機会が多くなかったので」とも話していた。
屋外で行ったフォトセッションでは太陽が強く照りつけており、笑顔を見せながらもしきりに眩しそうにしていた松下は、平気な顔をしている広瀬に「なんで平気なの！？」と驚いていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】広瀬すず「ルイ・ヴィトン」ノースリドレス姿でカンヌ降臨
◆広瀬すず＆松下洸平、浴衣姿で登場
本作は、終戦間もない長崎を舞台に、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻いていた時代を生き抜いた女性たちの姿を鮮明に描く感動のヒューマンミステリー。1950年代・長崎時代の悦子を演じた広瀬は、悦子の夫・二郎を演じた松下とともに爽やかな浴衣姿で登場した。
◆広瀬すず、報道陣にお願い
この日は巨大な絵馬にそれぞれの願いを書き込む一幕もあった。広瀬は「また皆様とご飯を食べたい」と記し「なかなか、このキャストの皆様もそうですし、監督とか皆さんお忙しいから、なかなか食べれないと思うんですよ」と語るも、松下は「食べればいいじゃん（笑）。絵馬に書くことじゃないんですよ」とツッコミを入れつつ「すずちゃんが食べたいって言えばみんな来てくれますよ」とフォロー。直接誘う勇気がないという広瀬は「いっぱい記事にしてください（笑）。ふみちゃんや羊さんに届くように」と二階堂ふみや吉田羊との食事を実現するために報道陣に協力を要請し「直接言う勇気はないので。緊張しちゃうから（笑）。ご飯の時こそいろんな話ができたりするじゃないですか。なかなか現場で話せなかったこととか。監督とかは普段もご飯に行かせていただいたり、カンヌでも食べたりしたんですけど、なかなか皆さんとっていう機会が多くなかったので」とも話していた。
屋外で行ったフォトセッションでは太陽が強く照りつけており、笑顔を見せながらもしきりに眩しそうにしていた松下は、平気な顔をしている広瀬に「なんで平気なの！？」と驚いていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】