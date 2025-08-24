GANG PARADEが、渡辺淳之介と大森靖子のタッグにより書き下ろされた楽曲「無理無理きもい」のミュージックビデオを本日8月24日（日）22:00にプレミア公開する。

「無理無理きもい」は6月にリリースされたメジャー3rdアルバム『GANG RISE』の収録曲で、CDリリース直前にクレジットが発表され話題を呼んだ楽曲。本MVは「無理無理きもい」の楽曲に合わせて100本にものぼるショート映像を組み合わせて構成されており、ショート動画の制作にはGANG PARADEメンバー11名をはじめ、「ヘイ！ホー！最高じゃん！」を手がけた有馬尚輝、「Sparkling Moon」制作の佐伯雄一郎、「躍動」「グッドラック・マイフューチャー」などを担ったYUKARI、「一夏」やワンマンツアーのアフタームービーなどでも馴染みのある軍司拓実、「So many members」ショート映像や「lol」を制作したホンマカズキといった、これまでのGANG PARADEのミュージックビデオを手がけた監督たちが揃い踏みしている。

実はこの100本の動画は予告なく開設されていた複数のTikTokアカウントで順次公開されており、ひっそりと投稿が続けられてきたのだった。そしてギャンパレの所属事務所WACKとも関係値の深い岩淵弘樹がこれらの膨大な動画を1本に編集しまとめたものだ。動画制作者それぞれの考える“きもい”要素が凝縮された映像は見応えも抜群だ。

GANG PARADEは8月31日（日）に横浜赤レンガ倉庫にてぴあ主催野外ワンマンライブ「狂遊」を開催する。さらに9月よりFCツアー「ONCE MORE PARADE TOUR」の開催も決定している。

■野外ワンマン＜狂遊＞

2025年8月31日（日）横浜赤レンガ倉庫

OPEN 17:00 / START 18:00

※本公演の開場/開演時間は現状の予定となり、変更の可能性がございます

［問］ぴあ株式会社 live_info@pia.co.jp 【チケット料金】

■VIPチケット \30,000 (税込)

■通常チケット \4,000 (税込)

■ギャンパレって何チケット \2,000 (税込) 【チケット詳細】

※開場 / 開演時間の変更に伴う、チケットの払い戻し、返金は対応いたしかねます。予めご了承ください。

※全券種スタンディング。

※観覧エリア調整のため、各券種の販売枚数枠に上限がございます。

※全券種整理番号入場。

※サイトからご購入された方は、全て電子チケット。

※リセールはございません。

※未就学児入場不可。 ■VIPチケット

・前方VIPエリアでの観覧

・購入特典として2次会ご招待 (終演後) ※詳細は後日メールにてお知らせいたします。

■通常チケット

・通常エリアでの観覧

■ギャンパレって何チケット

・通常エリア後方での観覧

・入場対象者：過去にGANG PARADE主催のワンマンライブ/ツアーに参加されたことがない方

※ご購入自体は、入場対象者以外も可。

※当日の入場は、入場対象者以外は不可。(明らかに初参加でないお客様には、当日入場時に通常チケットに相当する追加料金をいただく場合がございます。)