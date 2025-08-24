歌手の和田アキ子（75）が24日放送のTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。カンボジア北西部ポイペトの拠点で特殊詐欺に関与したとして、日本人男女29人が詐欺未遂容疑で逮捕された事件に関してコメントした。

愛知県警は1月、拠点から帰国した県内の男性が現地で詐欺に関与したとの情報を入手した。日本側から情報提供を受けた現地当局は5月までに拠点で29人を拘束。県警は捜査員約80人をカンボジアに派遣し、今月20日、中部空港（同県常滑市）に移送する航空機内で逮捕した。

29人の逮捕容疑は、他の者と共謀して5月27日、八王子市の男性に、カンボジアから交流サイト（SNS）の通話機能などを利用して警察官をかたり、男性がマネーロンダリング事件に関与している疑いがあり、預貯金の流れを確認する必要があるなどとうそをつき、現金をだまし取ろうとした疑い。

和田は「本当に信じられない。外国から日本にかけてきてだまされてるんだから。だから日本人がしゃべってるからそうなっちゃうんだね」と驚きを口にした。

「10代の子まで来ちゃうって、ちょっと悲しいっていうか、寂しいよね」ともコメント。拠点では研修が行われていたと伝えられると「勉強してんだ」と目を丸くした。