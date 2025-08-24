ÅìÅçµþ¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò11·î16Æü¤Ë³«ºÅ¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅìÅçµþ¤¬¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖI am JUST ME¡×¤ò11·î16Æü¤ËKIWA TENNOZ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÅç¤Ï¡¢2021Ç¯16ºÐ¤Î»þ¤ËÆü±Ñ¹çºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØGALAXY TRAIN¡Ù¤Ë¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¥«¥à¥Ñ¥Í¥ë¥éÌò¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ÆÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥åーÄ¾¸å¤«¤é²Î¤ä¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿³èÌö¤Ç´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¥¤¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ðー¥Ç¥£ー¡Ù¡Ø½Õ¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¡ØSONG WRITERS¡Ù¤Ê¤ÉÃå¡¹¤È½Ð±éºîÉÊ¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯1·î¡¦2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿º¬ËÜ½¡»Ò±é½Ð¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ç´í¤¦¤²¤Êµ®Â²¤ÎÀÄÇ¯¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥À¥°¥é¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î23Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ç¤Ï¥ªー¥ë¥¥ã¥¹¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÇÏ¸øÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖI am JUST ME¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤ÏËÍ¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤âÁÇ¤Î¼«Ê¬¤â¸Ø¤ê¹â¤¯É½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÅç¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Èー¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¡¢½ª±é¸å¤Ë¤ÏÅìÅç¤Ë¤è¤ë¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï2024Ç¯8·î½Ð±é¤Î¡ØREON JACK5¡Ù¤Ë¤Æ²»³Ú´ÆÆÄ¡¦¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐÅÏÍµµ®¤ò·Þ¤¨¡¢À¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ë²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅìÅç¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Üー¥¤¡Èmen¡Çs FUDGE FRIEND¡É¤òÌ³¤á¤ëmen¡Çs FUDGE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê´°À®¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£men¡Çs FUDGE¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È³«ºÅ»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¨Àá¤òÀè¼è¤Ã¤¿¡È½©¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÅìÅç¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈëÌ©´ðÃÏ¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÏAmuse+¤Ë¤Æ8·î24Æü¤«¤éÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡üÅìÅçµþ ¥³¥á¥ó¥È¤Ä¤¤¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ð¤¤¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¼þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖI am JUST ME¡×¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤È¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÅìÅçµþ¤À¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ómen's FUDGE¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´±ï¤ä¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¢²¹¤â¤ê¤â´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÂè2¾Ï¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë20ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥Èー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤«¤é»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¥Ê¥ó¥Ðー¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ª±é¸å¤Ë¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÇÅöÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë