グラビアアイドルの橋本梨菜、青山ひかる、河路由希子の３人によるガールズグループ「ｓｈｅｒｂｅｔ」が２４日、都内で結成１０周年メモリアル写真集「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」（２７日発売）の発売記念取材会を行った。

写真集は４月の中旬にハワイで撮影。３人の楽しいオフショット、ソロや全員でのセクシーショットもふんだんに入った一冊となった。

青山は「楽しかった。いい思い出づくりになった」。橋本も「めちゃくちゃ楽しかった。とにかく仲が良いので、みんなで部屋を行き来して一緒の部屋で寝たりした」とエピソードを明かし、河路は「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅは出発という意味。１０周年のここで終わりじゃないぞという思いも込められている」とタイトルへの思いも語った。

３人はそれぞれ、写真集内のお気に入りの一枚をピックアップ。選んだ理由については青山は「やわらかいおっぱいの表現ができてる」、橋本は「これぞワイキキビーチ。おしりの筋トレをしてハワイにいったので見ていただきたい」、河路は「『隣空いてるよ』の顔、ぜひ隣に座ってください」とそれぞれアピールした。

ユニットの目標について橋本は「いろいろあったのですが、お互いに支えあってここまできました」と振り返り、「次はアジアツアーに行きたい！」と目標を掲げた。