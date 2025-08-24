Ìð¿áÆà»Ò¡¡¡È²¸¿Í¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¡¡Ö¤µ¤·¤Ê¤³ºÇ¹â¡×»Ø¸¶è½Çµ¤ÈºÆ²ñ
¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤äÆü´Ú¹çÆ±¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Ú¡ö£Ï£Î£Å¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÌð¿áÆà»Ò¤¬£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï£È£Ë£Ô¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»Ø¸¶¤ò¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²¸¿Í¡×¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°£Ö£ï£ì¡¥£µ¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤·¤³¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ø¸¶¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Öº£²ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬»ä¤Î´èÄ¥¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤·¡¼¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤È°Â¿´´¶À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤·¤Ê¤³ºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡ªÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£