ジルスチュアート ビューティ20周年で人気の香りを復刻　4ヶ月間連続で発売

「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」が、20周年を記念し、過去に販売したアイテムから人気の香り3種を限定で復刻するマンスリーコレクション「Story of Fragrances」を発売する。第1弾として、2016年にホリデーシーズン限定コレクションとして販売した「White floral“Pink”edition」を復刻。10月から2026年1月にかけて毎月限定アイテムが登場する。

【画像をもっと見る】

コレクション第1弾は、10月24日に発売。みずみずしく甘い「ピーチホワイトフローラルの香り」に甘酸っぱさを加えた「ピーチー ホワイトフローラルの香り」で展開する。フレグランス「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル オードトワレ」（50mL 4400円）は、果実のジューシーな余韻が甘い花々と調和し、やがて色香あふれる繊細なホワイトフローラルへと移ろい、ムスクが深みをもたらすラストへと変化する甘美な香りを楽しめる。ボトルデザインは、ころんとしたボディにリボンのモチーフを施し、キャップにはブランドを象徴する宝石をあしらうことで、可憐な香りの印象を表現した。

11月14日には、シアバター配合で柔らかな手肌を叶える「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル ハンドクリーム」（30g 1540円）と、ふっくら柔らかな唇に導くホットピンクカラーのリップバーム「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル リップマスク」（7g 1980円）をラインナップ。ハンドクリームは浸透感が高くベタつきにくい植物由来のエモリエントオイル配合で、使用直後からパソコンやスマートフォンを操作することができる。

12月19日には、髪表面のキューティクルを整えることで引っかかりを抑え、なめらかな指通りを叶える「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル トリートメントヘアミスト」（200mL 3080円）を発売。保湿成分のマドンナリリーエキスとグリセリンに加え、植物由来の毛髪補修成分、天然由来のキューティクル補修成分配合で、ドライヤーなどの熱によるダメージをケアしパサつきやゴワつきのない髪へと導く。

シャンプー、トリートメント、頭皮ケアを1ステップで完結できるクリームシャンプー「ジルスチュアート ピーチー ホワイトフローラル ディープヘッドクレンズ」（280g 3850円）は、2026年1月23日に発売。シルクのようになめらかなツヤ髪を叶えるシルキーフィール処方により、髪を内側と外側からダブルで補修する。マドンナリリーエキスやカミツレエキス、ショウガエキスなどの植物由来成分が、うるおいを与えながら髪や頭皮を優しく洗いあげ、保水効果のあるモイストキューティクルヴェール成分が、髪表面にうるおいのヴェールを形成し、軽やかにまとまるツヤ髪へと導く。

■ジルスチュアート ビューティ：公式オンラインショップ