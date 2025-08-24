£±£¹ºÐ¥ë¡¼¥¡¼ÆþÃ«¶Á¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡¢ºù°æ¿´Æá¡¢ÌÚ¸Í°¦¤¬£²°Ì¤ÇÄÉÁö¡¡£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ã£Á£Ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬£Ã£Ã¡á£¶£¶£µ£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾£¹¥Û¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼£²¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦£±£¹ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬£³°Ì¤Ç½Ð¤Æ£±£°ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë£³¤Ä¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê£µ¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ºù°æ¿´Æá¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï¼ó°Ì¤Ç½Ð¤ÆÁ°È¾¤ò¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç½ª¤¨¡¢Æ±ÁÈ¤ÎÌÚ¸Í°¦¡ÊÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö£¹¥¢¥ó¥À¡¼£²°Ì¡£·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡ÊÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤Ï£±£´ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë£´Ï¢Â³¤ò´Þ¤à£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÃ«¤½¤é¡ÊÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢±Ê°æ²ÖÆà¡Ê£Ó£å£ò£ö£é£ã£å£Î£ï£÷¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡Ê£Ê£Â£Ó¡Ë¤¬£¸¥¢¥ó¥À¡¼£µ°Ì¡££²°Ì¤Ç½Ð¤¿ÎëÌÚ°¦¡Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤Ï£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£¸°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£±£´ÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£²£µ°Ì¤Ç¸åÈ¾¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£