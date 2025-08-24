◆パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（２４日・エスコンフィールド）

日本ハムの矢沢宏太投手が、試合前練習中に今季初のブルペン入り。変化球も交え約２０球を投げ「ちょっと入っとこうかみたいな感じだったんで。２０球ぐらい。力入ってきちゃったんで、どんどんスピード出てきて、その辺でやめとけって言われました」と明かした。

二刀流として入団した矢沢は、昨季は初勝利を挙げるなど１７試合に登板。投手として１勝２敗、防御率４・０５の数字を残していた。

しかし今季は、キャンプから一貫して俊足を生かした外野手としてプレー。打撃面でも成長が見られ、今季６５試合に出場し打率２割４分４厘、１本塁打、１４打点、７盗塁。１７日の楽天戦（楽天モバイル）では「５番・右翼」と初めてクリーンアップを任されると、右中間２点三塁打を放つなど、結果も残している。

今季はキャンプでもブルペンには入っておらず「キャンプの先乗り以来ですかね。（いつでもいける？）いけるがどのクオリティーによるかなんですけど、いけないが正しいですかね。１年もやってないんで急には無理ですけど、ちょっとずつって感じです」と現状を説明した。

大差がついたゲームでの登板などが想定されるが、宮西、河野らが２軍調整中で、ブルペンに左腕が不足していることも事実。「（左腕不足との関連性は）それは僕には分からない。（二刀流は）あんま試合に出てないので体力的には大丈夫です」と話していた。