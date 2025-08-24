テニスのロジャー・フェデラー選手/Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

（ＣＮＮ）テニス界で一時代を築いたスター選手、ロジャー・フェデラー氏が史上７人目となる資産１０億ドル（約１４６０億円）以上の「ビリオネア」のアスリートになった。米経済誌フォーブスが２２日に報じた。

２０２２年に現役を引退したスイス出身のフェデラー氏の推定純資産は１１億ドル。スイスの靴・衣料ブランド「Ｏｎ（オン）」の少数株主であることも資産を押し上げた。

現役時代にはコート外の活動で約１０億ドルを得ており、賞金額ではノバク・ジョコビッチ氏やラファエル・ナダル氏に劣るものの、１６年連続でテニス界の最高収入選手だった。

２０年には税引き前で１億６３０万ドルを稼ぎ、これは世界のアスリートの中でトップとなった。

フェデラー氏はテニス界では２人目のビリオネアで、１人目はルーマニアのイオン・ティリアック氏。ティリアック氏は１９７０年の全仏オープン男子ダブルスで優勝し、共産主義崩壊後に投資で財を築いた。

ビリオネアのリストには、バスケットボール界のマイケル・ジョーダン氏、マジック・ジョンソン氏、レブロン・ジェームズ氏、ジュニア・ブリッジマン氏、そしてゴルフ界のタイガー・ウッズ氏が名を連ねる。ウッズ氏とジェームズ氏は現役選手としてビリオネアとなった。

フォーブスは、カルロス・アルカラス選手について、２年連続で現役テニス選手の最高収入者と発表した。過去１２カ月で４８３０万ドルを稼いだ。年間でこれを上回ったことがあるのはフェデラー氏、ジョコビッチ氏、大坂なおみ氏の３人だけとなっている。

男子世界ランキング１位のヤニク・シナー選手は４７３０万ドルを稼いで２位となった。前年の２６６０万ドルから収入はほぼ倍増した。うち２０３０万ドルは競技からの直接収入で、フォーブスの記録では歴代３位。単年でこれを上回ったのはジョコビッチ氏の２０１６年と１９年だけだった。