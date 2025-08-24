ウェンディーズとファーストキッチンにおもち×たまごの秋限定バーガー“月見もっち”シリーズ登場、黒トリュフやベーコンを合わせたプレミアムバーガーも

ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンは、2025年8月28日から、秋季限定バーガー「月見もっち」シリーズを全国の店舗で発売する。9月下旬ごろまでの期間限定のため、数量限定での販売となる。

毎年ファーストキッチンで販売している「月見もっち」を、2025年はウェンディーズでも販売する。丸餅を月に見立て、ふわふわのたまごと組み合わせた“モチふわ”食感が特徴だという。

※表記は全て税込価格。

〈ウェンディーズではアメリカン×和の5品を展開〉

ウェンディーズでは、アメリカンと和を融合した5品を展開する。イチオシ商品は、アメリカのWendy’sの定番で日本でも人気の「ベーコネーターUSA」を、日本のおもちとたまごでアレンジした「月見もっちベーコネーター」だという。

ウェンディーズではアメリカン×和の5品を展開

◆「トリュフ月見もっちベーコネーター」単品1,450円

本場アメリカのWendy’sの定番『ベーコネーターUSA』を月見バージョンにアレンジした。もちもちの丸餅とふわふわのたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせた。カリカリのベーコンと餅、トリュフの相性が良く、見た目にもインパクトのあるプレミアム月見バーガー。

ウェンディーズ「トリュフ月見もっちベーコネーター」

◆「月見もっちベーコネーター」単品1,190円

『ベーコネーター』をベースに、丸餅とたまご、オリジナルてりやきソースを組み合わせた。アップルウッドで燻製した香ばしいカリカリのベーコンに餅の食感が楽しめる、アメリカンと和が融合した個性派月見バーガー。

ウェンディーズ「月見もっちベーコネーター」

◆「トリュフ月見もっちバーガー」単品1,250円

丸餅とたまごに、香りのよい刻んだ黒トリュフを加えたてりやきソースを組み合わせた。ウェンディーズのビーフ100%パティのうまみとトリュフの香りが楽しめる。

ウェンディーズ「トリュフ月見もっちバーガー」

◆「月見もっちバーガー」単品950円

丸餅とたまごに、オリジナルてりやきソースを組み合わせた。ウェンディーズのビーフ100%パティのうまみが堪能できる。

ウェンディーズ「月見もっちバーガー」

◆「Jr.月見もっちバーガー」単品650円

「月見もっちバーガー」をJr.サイズにアレンジした。

ウェンディーズ「Jr.月見もっちバーガー」

〈ファーストキッチンは“和のうまみ”を追求した4品を展開〉

ファーストキッチンでは、和のうまみを追求した4品を展開する。看板メニュー「チーズ月見もっちバーガー」は、和のうまみにこだわり商品開発している『クラシックシリーズ』の第25弾。特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズ、店で焼き上げたたまごのハーモニーが楽しめる。

ファーストキッチンは“和のうまみ”を追求した4品を展開

◆「月見もっちバーガー」単品920円

店で丁寧に焼き上げたたまごと、オリジナルてりやきソースを絡ませた揚げ餅に、ベーコンをトッピングした。ファーストキッチンの特製和だしが香るパティと醤油を加えたバンズを使い、和のうまみを詰め込んだ秋限定の味わい。

ファーストキッチン「月見もっちバーガー」

◆「チーズ月見もっちバーガー」単品950円

「月見もっちバーガー」に、チェダーチーズをトッピングした。

ファーストキッチン「チーズ月見もっちバーガー」

◆「月見もっちチキン竜田バーガー」単品790円

「月見もっちバーガー」に、ファーストキッチンのしょうが香るザクザクとした衣のチキン竜田を追加した。

ファーストキッチン「月見もっちチキン竜田バーガー」

◆「Jr.月見もっちバーガー」単品640円

「月見もっちバーガー」をJr.サイズにアレンジした。

ファーストキッチン「Jr.月見もっちバーガー」

〈SNSキャンペーンも実施中〉

新商品の発売を記念し、ファーストキッチン公式X(旧Twitter)アカウントで、フォロー&リポストキャンペーンを開催している。

8月19日から31日の期間中、ファーストキッチンの公式Xアカウント(@FK_PR)をフォローし、対象ポストをリポストすることで参加。抽選で20人に、ウェンディーズとファーストキッチンの「月見もっちバーガー 無料試食券」各2枚･計4枚をプレゼントする。