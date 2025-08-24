23日の巨人戦で今季2号

プロ野球、DeNAのダヤン・ビシエド内野手が、衝撃の一発を放った。東京ドームで行われた23日・巨人戦の9回に弾丸ライナーの今季2号ソロ。ファンからは「親の顔より見た低弾道」などの声が上がった。

0-4で迎えた9回の第4打席だった。「3番・一塁」で先発したビシエドが巨人の5番手・ケラーの直球を思い切り振りぬくと、弾丸ライナーはDeNAファンが待つ左翼席に突き刺さった。

中継したDAZNの野球公式Xが「らしい一発 ビシエドが加入後2本目 弾丸ライナーで一矢報いるホームラン」として本塁打の動画を投稿すると、ファンからは様々な声が上がった。

「まだこんな弾丸ホームラン打てるんや」

「親の顔より見た低弾道」

「いやーほんとにらしい当たり」

「これはビシエド！！！！！」

36歳のビシエドは2016年から24年まで中日でプレー。7月にDeNAに加入し、同29日に移籍後初出場。ここまで17試合出場で打率.243、2本塁打、4打点の成績となっている。試合は1-4で敗れた。



（THE ANSWER編集部）