実業家でタレントの宮崎麗果（37）が、夫・黒木啓司さん（45）とともに、ハワイのビーチでダンスする動画を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】宮崎麗果、産後6カ月のときの水着姿＆夫とのダンス動画

2021年12月、黒木さんとの結婚を発表した宮崎。2023年7月に第4子・ケイリーくん、翌年9月に第5子・カイリくんが誕生していた。

宮崎はこれまで、プライベートについてInstagramで発信していて、2025年3月24日には、家族でハワイを訪れたことを明かし、産後6カ月のビキニ姿を披露。「本当に産後ですか!?」「スタイル良すぎてすごいです」などと話題になっていた。

夫とダンスする宮崎麗果

8月15日の投稿でも家族旅行でハワイに来ていることを明かし、黄色いビキニ姿でビーチを満喫する姿をアップ。8月22日には、黒木さんとともに、ビーチでダンスする動画を披露している。

「息があってるのか、あってないのかわからない夫婦です」「『Freestyleのところは、恥ずかしさを捨てて、全力でやらないとだめだよ』とケイジ先生に言われて、頑張りましたが、素人に咄嗟のフリースタイルはかなり難しい」

この投稿にファンからは、「5人生んでこのスタイル最高」「啓司くんのダンス、久しぶりで感動してます！」「ホント楽しい夫婦。ステキです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）