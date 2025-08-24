ド軍32歳右腕が“背信投球”「彼のファストボールの半分近くがゾーンに入っていなかった」パドレスに2連敗で首位陥落

グラスノーが4回3失点で降板した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月23日、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打に終わり、試合も1−5で敗れた。ドジャースはナ・リーグ西地区首位から陥落した。先発のタイラー・グラスノーは4回83球2安打4四球という結果だった。

大谷は22日の同戦では3打数無安打1四球の成績で、チームはダルビッシュの前に6回1安打1得点に抑え込まれた。1−2で敗れ、同率首位に並ばれただけに、負けられない一戦となっていた。

初回の第1打席は先発のネストル・コルテスの前に空振り三振を喫した。第2打席は右直に倒れた。6回二死一塁の第3打席はネストル・コルテスの前に中飛に抑えられると、9回の第4打席は右飛に終わり、快音は響かなかった。

試合は4回、先発のグラスノーが四球と安打で一死満塁のピンチを招くと、ラモン・ロレアノに2点適時打を浴びて先制を許した。さらに犠飛で追加点が入り、0−3となってしまった。