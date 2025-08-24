¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¡×¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¡È¾®±à¥Ð¥Ã¥È½³¤ê¡É¤¬ÇÈÌæ¡¡NPB¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÈÚ¹Ô¤ËÊÆ»æ¤âµ¿Ìä»ë¡ÖÂº·É¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜ¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×
¾®±à¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò½³¤ê¤Ä¤±¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÂçÊª½õ¤Ã¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µå³¦¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡¢DeNA¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¸«¤»¤¿¤½¤ì¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç7²óÅÓÃæ¡Ê100µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ9¡¢5¼ºÅÀ¤ÇKO¤µ¤ì¡¢º£µ¨10ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢5²óÆó»à¤«¤éÁê¼ê¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿Ä¾¸å¡¢°ìÎÝ¤Î¼«·³¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®±à¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò½³¤Ã¤Æ¤É¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸Î°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²×Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½³¤ê¤Ä¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¼ÂºÝ¡¢7²ó¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾®±à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌîµåÆ»¶ñ¤ò¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊDeNA¤Î²øÏÓ¤¬¸«¤»¤¿¥×¥í¤È¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÄ©È¯¤·¤Æ¶þ¿«¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖMLB»þÂå¤«¤é°Ì¾¹â¤«¤Ã¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢Âº·É¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¹Ô°Ù¤Ç·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²×Î©¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÇ¼Ô¤¬¼Î¤Æ¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯½³¤êÈô¤Ð¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ëµ¯¤¤¿Ä¾¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»íÅª¤ÊÀµµÁ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥³¥¾¥Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¶«¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ÆÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÏÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡º£µ¨¤Ï20ÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨4.34¡¢WHIP1.35¡¢ÈïÂÇÎ¨.264¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄãÄ´¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿Æ±»æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÈÆ®»Ö¤ÎÉ½¤ì¡É¤È¸Æ¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ëÌµÎé¤À¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢MLB¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¶¯¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¾®±à¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡ÖÈà¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤ÇÀµµÁ¤ò¼¹¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡ØMarca¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÏNPB¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ï¡¢Èà¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤â¾õ¶·¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¦¥¢¡¼¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÈà¤Î¿´¾Ý¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
