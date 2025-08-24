旅先でテンションが上がったのか「謎の遊び」をする1歳の女の子。それを見た2匹のワンコたちは…？あまりにも優しいその後の行動が反響を集めています。投稿は記事執筆時点で36万再生を突破し「みんな可愛い」「本当の兄妹みたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『謎の遊びを始めた』結果→そばにいた2匹の犬が…あまりにも優しい行動】

家族5人でお出かけ♪

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんのお宅には、豆柴の「うに」くんとゴールデンレトリバーの「おから」ちゃんが暮らしています。2匹には、1歳の女の子「ほの」ちゃんという妹もいるのだとか。

この日は家族みんなでお出かけです。テラス席で昼食を食べた後は、ワンコOKのロープウェイに乗るためカートに乗せられたうにくんとおからちゃん。すると、ほのちゃんは『わたしも！』とおねだりする可愛い一幕も。

山頂からの絶景を堪能し、宿泊するお宿へ到着！専用のドッグランで思いっきり遊んだのに、お部屋へ入ってもおからちゃんと遊びたいうにくん。ワンコの底知れぬ体力はスゴイものです。

謎の遊びにも優しく付き合います

夕ご飯も食べ終え寛ぎモードのうにくんとおからちゃんを横目に、ほのちゃんはまだまだ元気な模様。ソファからひょっこりお顔を出す遊びにハマったほのちゃんは、満面の笑顔を何度もパパとママにお見せしていたそう。

そんなほのちゃんの横には当たり前のようにうにくんとおからちゃんの姿が…！謎の遊びにも優しく付き合ってあげる様子には頭が下がります。ほのちゃんが生まれたときからずっと見守ってきた2匹には自然なことなのかもしれませんね。

仲良し3兄妹にホッコリ♡

就寝前はみんな歯磨きタイムです。パパに歯磨きをされるほのちゃんに寄り添うおからちゃんは、温もりが心地よいのかウトウトしていたそう。

歯磨きを終えたおからちゃんとうにくん、気づけばソファでぴったりくっついていたといいます。どうやら2匹とも同じタイミングで眠気に襲われたようで目もショボショボしていたとか。毎日一緒にいると同じ行動を取るようになるのかもしれませんね。

うにくんとおからちゃん、そしてほのちゃんのあまりに優しい世界は、多くの人に笑顔を届けることとなりました。

この投稿にはホッコリした人も多いようで「平和すぎる」「ソファに並ぶ3人が可愛すぎ」「みんな楽しそうで何より！」といった絶賛のコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹！？の微笑ましい日常が紹介されていますよ。笑顔と癒しをもらいたい方はぜひ遊びにいってみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております