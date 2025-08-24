「ブラジル人がいるいないに関わらず…」マリノス前線が様変わり。宮市亮に覚悟を訊くと―― 新戦力J・クルークスも語る。どんなキャラ？
［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム
今夏、横浜F・マリノスの前線は様変わりした。ブラジル人トリオのアンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウスが揃ってチームを離れ、公式戦11連勝中のFC町田ゼルビアをホームに迎えたこの日は、左から宮市亮、谷村海那、ジョルディ・クルークスが先発した。
谷村とJ・クルークスは新戦力で、後者は３日前にジュビロ磐田から加入したばかりだった。
「すごく慌ただしくて、忙しい１週間だったけど、しっかりゲームに臨めた。２回のセッションのなかだったが、チームが色々と助けてくれたし、個々の選手とも話を重ねて、今日のゲームを迎える上での最善の準備ができた。これから掴んでいかなきゃいけない部分もたくさんある。今日の試合をしっかり映像で振り返ってやっていきたい」
ほぼぶっつけでデビューした31歳のベルギー人アタッカーは、試合後にそう口にした。一方、逆サイドの左ウイングを担った宮市は、大粒の汗を流しながら新しいチームメイトについて次のように語った。
「本当に、長年いるぐらいの落ち着いたプレーをしていたし、これからさらに彼のサイドが武器になってくるかなと。彼がカットインしてファーサイドにクロスを上げるシーンは得意技だと思うので、準備していきたい。加入した最初の練習からそれは垣間見えていたので、そこはストロングになってくるかなと思う」
J・クルークスはベルギーとオランダのクラブを経て、2021年に来日。それ以降、アビスパ福岡、セレッソ大阪、磐田と渡り歩いてきた。Jリーグでのプレー経験が豊富なほか、宮市曰くキャラクター的にも順応性が高い。
「少し日本語も喋れて、すごく優しい。Jリーグでの経験がすごくあるので、そういったところでも馴染みやすいのかなと思う」
直近２年連続でJ１得点王だったA・ロペスを筆頭に、攻撃の軸が抜けたなか、宮市の中で多少なりとも責任感に変化があったのだろうか。ずばり覚悟を尋ねると、在籍５年目の32歳は強い想いを明かした。
「僕に関しては、ブラジル人がいるいないに関わらず、マリノスのユニホームを着させてもらってるからには、責任感は常に持っている。この順位に来てしまったのも、少なくともシーズン最初からいる僕らの責任でもあるので、そこの責任は常に感じてプレーしている。ただやっぱり、まだシーズンが終わっていないので、ここからどんどん勝点が取れるように頑張っていきたい」
J１残留を懸けた戦いは残り11試合。キャプテンの喜田拓也は「毎試合決勝戦だと思って臨む」と誓った。もとより責任感の強い宮市は、まずは今季初ゴールを奪い、１試合でも多く“優勝”に導けるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆
今夏、横浜F・マリノスの前線は様変わりした。ブラジル人トリオのアンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウスが揃ってチームを離れ、公式戦11連勝中のFC町田ゼルビアをホームに迎えたこの日は、左から宮市亮、谷村海那、ジョルディ・クルークスが先発した。
谷村とJ・クルークスは新戦力で、後者は３日前にジュビロ磐田から加入したばかりだった。
ほぼぶっつけでデビューした31歳のベルギー人アタッカーは、試合後にそう口にした。一方、逆サイドの左ウイングを担った宮市は、大粒の汗を流しながら新しいチームメイトについて次のように語った。
「本当に、長年いるぐらいの落ち着いたプレーをしていたし、これからさらに彼のサイドが武器になってくるかなと。彼がカットインしてファーサイドにクロスを上げるシーンは得意技だと思うので、準備していきたい。加入した最初の練習からそれは垣間見えていたので、そこはストロングになってくるかなと思う」
J・クルークスはベルギーとオランダのクラブを経て、2021年に来日。それ以降、アビスパ福岡、セレッソ大阪、磐田と渡り歩いてきた。Jリーグでのプレー経験が豊富なほか、宮市曰くキャラクター的にも順応性が高い。
「少し日本語も喋れて、すごく優しい。Jリーグでの経験がすごくあるので、そういったところでも馴染みやすいのかなと思う」
直近２年連続でJ１得点王だったA・ロペスを筆頭に、攻撃の軸が抜けたなか、宮市の中で多少なりとも責任感に変化があったのだろうか。ずばり覚悟を尋ねると、在籍５年目の32歳は強い想いを明かした。
「僕に関しては、ブラジル人がいるいないに関わらず、マリノスのユニホームを着させてもらってるからには、責任感は常に持っている。この順位に来てしまったのも、少なくともシーズン最初からいる僕らの責任でもあるので、そこの責任は常に感じてプレーしている。ただやっぱり、まだシーズンが終わっていないので、ここからどんどん勝点が取れるように頑張っていきたい」
J１残留を懸けた戦いは残り11試合。キャプテンの喜田拓也は「毎試合決勝戦だと思って臨む」と誓った。もとより責任感の強い宮市は、まずは今季初ゴールを奪い、１試合でも多く“優勝”に導けるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆