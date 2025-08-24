スタイルが魅力的だと思う「STARTO社所属タレント」ランキング！ 「目黒蓮」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜60代の男女254人を対象に「パーツ別×STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「スタイルが魅力的だと思うSTARTO社所属タレント」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、目黒蓮さんでした。
Snow Manのメンバーである目黒さんは、ドラマやテレビCMなどにも多数出演。端正な顔立ちとともに、スラリとした体型が多くの支持を集めています。雑誌のモデルに起用されることも多く、2024年からは世界的ファッションブランド「FENDI」のジャパンメンズブランドアンバサダーを務めています。
アンケート回答では、「高身長で脚も長いしスタイル良すぎる」（40代女性／福岡県）、「すらっとした体型とバランスの取れたプロポーションで、ステージ上でもひときわ目を引く存在感があるからです」（30代女性／東京都）、「身長が高く細すぎずにスタイルが良い」（20代女性／宮城県）、「足も長いし、腰の位置も高くてスタイル抜群だと思います」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
圧倒的票数で1位に輝いたのは、ラウールさんでした。
2位の目黒さんと同様、Snow Manのメンバーとして活動。190cmを超えるスタイルの持ち主で、手足の長さも際立ちます。ファッションモデルとしても活躍しており、ミラノやパリで開催されるファッションショーのランウェイモデルにも多数起用されています。
回答者からは、「パリコレに出る位のスタイルの良さが魅力的だと思います」（40代女性／大阪府）、「身長もさることながら、モデルとしても活躍しており、ランウェイもオーディションに受かって歩いているから」（30代女性／宮崎県）、「こんなに足が長い人はなかなかいないと思う」（60代女性／静岡県）、「身長も高くて手足も長い！圧倒的スタイル！！」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
