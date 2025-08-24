¥¢¥Ë¥á¤«¤è¡ªÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ëµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¤¨¤°¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥¬¥ó¥ÐÂçºå 3¡¼2 ²£ÉÍFC¡Ê8·î23Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯²á¤®¤ë¹ë²÷¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È
¡¡²£ÉÍFC¤Î¼¼°æ×ÂÍ¤¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥´¡¼¥ë¤¬SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤À¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È²£ÉÍFC¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î90+2Ê¬¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë²£ÉÍFC¤ÏMF¿·ÊÝ³¤Îë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ÇFWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£DF¤ÈGK¤Î´Ö¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼¼°æ¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£²ÚÎï¤Ê°ì·â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦²ÃÃÏÎ¼»á¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤¹¤«¡£¸«»ö¤Ê¹¶·â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¿·ÊÝÁª¼ê¤Î±¦Â¤Î¥¯¥í¥¹¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¼¼°æÁª¼ê¤¬¡Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡VAR¤Î·ë²Ì¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¼¼°æ¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç»Ä¤êÌó3Ê¬¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÃÏ»á¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö¤³¤ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¼¼°æ¥´¥é¥Ã¥½¤¤¿¤¡¤¡¤¡¡ª¡ª¡×¡Ö¼¼°æ¤¹¤²¤¨wwwww¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤³¤ì¡×¡Ö¤¨¤°¤¥¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Ê¤¬¤é¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍFC¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë2¡¼3¤Ç¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î25ºÐ¤¬Ã¡¤¹þ¤ó¤À¥´¥é¥Ã¥½¤ÏÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J¥ê¡¼¥°¡Ë