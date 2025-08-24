¡Ö10Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤â¤ê¤ó¸«¤¿¡×¥â¥â¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï8·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¤Î¥â¥â¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°»Ñ¤òÈäÏª¡ª
ºÇ¶á¤Ï¹õÈ±¥Ü¥Ö»Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥â¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö10Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤â¤ê¤ó¸«¤¿¤è¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª ½÷¿À¡×¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö½÷¿À¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö10Ç¯±Û¤·¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤â¤ê¤ó¸«¤¿¤è¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡ÖSneak Peek¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥º¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAFFI¡Ê¥¢¥Þ¥Õ¥£¡ËPerfume House¡×¤Î¹á¿å¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥â¤µ¤ó¡£13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#ONITSUKATIGER¡¡#TIGRUN¡¡#ULTIRS¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
