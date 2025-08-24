¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á £²£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅêÉ¼¤ÎÏÂÌÚÄ®Ä¹Áªµó ¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï12.18¡ó
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÏÂÌÚÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¤±¤µ¤«¤éÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅêÉ¼¡¢¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï12.18¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÌÚÄ®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤ÎÊÆËÜÀµÌÀ¤µ¤ó64ºÐ¸µÄ®¿¦°÷¤Ç¿·¿Í¤ÎºäËÜ·¼»°¤µ¤ó60ºÐ¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤«¤éÄ®Æâ4¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÌÚÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°11»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï12.18¡ó¤Ç¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï1309¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÂÌÚÄ®¤Î¤¤ç¤¦¸½ºß¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï4523¿Í¤Ç¤¹¡£