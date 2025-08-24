会話の流れでスイミングキャップを被る夫→妻が期待する結末に5.1万いいね「どうなりましたか！？」【ママリ】

無意識の怖さに、ちょっと期待

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あずき☺︎🦖✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎(@MURISUGI_TA)さんが投稿していた結末が気になりすぎるおもしろエピソードです。夫とベビースイミングについて話をしていたというあずきさん。夫はスイミングキャップを被り始めたそうなのですが、あずきさんはあることを期待せずにはいられなかったそう。つい期待してしまったその理由を知ると結末が気になって仕方がないはず。

無意識で何かをしてしまうことがありますよね。習慣になっていることや、やるつもりはないのについやってしまうことなどさまざまあると思いますが、本人は無意識でも周りの人はそのことにしっかり気付いている場合も。





あずき☺︎🦖✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎✌︎(@MURISUGI_TA)さんが投稿していたのは、夫のとあるエピソード。無意識の怖さに共感しつつも、あずきさんのつい期待してしまう気持ちにも共感できるはず。

ベビースイミングの話してたら夫がスイミングキャップを被り始めて、多分そこから脱ぎ忘れてるっぽいんだけどこのままオンライン会議始まらないかなって期待してる

夫婦でベビースイミングの話をしていたら、夫がスイミングキャップを被り始めたそう。そこですでにツッコミたくなりますが、どうにかあずきさんは耐えたのですね。オンライン会議にスイミングキャップ姿で登場したら…想像しただけでおもしろい光景です。



この投稿に「どうなりました？」や「会議の主役間違いなし」といったコメントが寄せられていました。気になるその後ですが、スイミングキャップを被ったまま部屋に戻り、1時間後に出てきた時にはすでにキャップは脱がれていたそう。その姿で会議をしたのかはあずきさんも怖くて聞けなかったとのこと。真相はわからずですが、夫婦の仲の良さが伝わってきてほっこりします。



夫婦のおもしろエピソードで、思わず笑顔になれる投稿でした。

