¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸(16)¤¬»àË´
23ÆüÃë²á¤®¡¢µÆÃÓ»Ô¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢µÆÃÓ»ÔÂ¼ÅÄ¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤ÇÆî¤«¤éËÌ¤ØÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢º¸Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ»Ô¤Î¡¢¹â¹»À¸¡¢Ê¿ÀîÎ°À¿¤µ¤ó(16)¤¬Á´¿È¤äÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À(44)¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯Â¦¤Ë°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£