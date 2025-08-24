6.6万いいね！【裏切り者！】『ママに内緒で…』パパと子どもの約束がたった一言で終了【ママリ】

「ママに内緒で…」パパに提案してあっさり裏切る子どもに6.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは犬犬(@inu_eat_inu)さんの共感必須の育児漫画です。「内緒の話」は子どもにとってワクワクする響きですよね。自分たちだけしか知らないという特別感があるのかもしれませんし、ドキドキした気持ちが楽しいのかもしれません。ただ、子どもは秘密や内緒を守り切るのは難しいときもあるでしょう。





犬犬さんもお子さんと、ママには内緒ということで、あることをしたそう。はたしてその約束は守れるのでしょうか。

保育園帰りの犬犬さんとお子さんは、唐揚げを食べて帰ることにしたそう。「ママに内緒で」と自ら提案したお子さんと、悪い顔で提案にのるパパの仲の良さが伝わりますね。



しかし、帰宅したお子さんが開口一番に言ったのは唐揚げのこと。犬犬さんの驚いて汗をかく姿が印象的です。まさかこんなにあっさりと裏切られるとは！という言葉がもれ聞こえてきそうです。



この投稿には「やるやる」「かわいいな～」と、お子さんの愛らしさに癒やされたリプライが投稿されていました。また「うれしいことはママに言いたくなっちゃうのでは」という声も。たしかに、ママにうれしそうに報告するお子さんのかわいさがたまらないですよね。パパと唐揚げを食べたのがうれしかったことがわかります。



内緒は難しくても秘密を作りたくなるお子さんに、心がほっこりとあたたまるエピソードでした。

7万いいね！キッズケータイからのメッセージが大バズ「永久保存したい」

ご紹介するのはata☺︎☺︎☺︎☺︎(@mataro23160076)さんの投稿です。子どもとの連絡用やGPSとして、キッズケータイを子どもに持たせるか悩んでいる方もいるのではないかと思います。すぐに連絡がつく、居場所がわかるというメリットはとても大きく安心感がある一方で、使いすぎや正しい使い方ができるのかという不安もありますよね。メリットとデメリットを考慮したうえで、家庭内で使い方やルールについて決めると良さそうです。



ataさんは息子さんにキッズケータイを買い、今日1日は自由に使って良いと決めたそう。さっそくataさんにメッセージを送ってきた息子さんでしたが、その内容はあまりにもかわいく、愛にあふれたものでした。ほっこりと温かな気持ちにさせてくれる投稿です。

息子さんにキッズケータイを買った初日、今日だけはいつでも自由に使って良いと決めたそう。さっそくataさんにメッセージを送ってくれた息子さんでしたが、いきなり「ママかならず大好き」にはキュン。どうかこのまま、まっすぐ育って…！と願わずにはいられない一言です。息子さんの言葉にていねいに返信するataさんもすてきです。



この投稿には「永久保存」「かわいい」というコメントがついていました。こんなにも愛にあふれた言葉が送られてきたら、たまりませんね。息子さんのママへの愛を感じるとともに、幸せな様子が伝わってきて温かな気持ちになる投稿でした。日ごろから「大好き」という気持ちを伝えること、一言一言にていねいに返すことの大切さを改めて感じるエピソードでした。

初対面のマダムに「0歳から保育園？」と驚かれ…続く言葉に9.2万いいね

ご紹介するのは、ぽちこ(@potiko0815)さんのエピソード。子育て中、保育園に関する偏見のある意見にショックを受けたことがある方もいるのではないでしょうか。「こんなに小さいころから保育園に預けるの？」「かわいそう」などの言葉でショックを受けたことがある方もいるのではないでしょうか。



ぽちこさんは公園で会ったマダムに「もう働いてるの?」と驚かれ、思わず身構えたそうですが、続くマダムの言葉は予想と違ったそうで…？

「頑張ってるわねぇ」とマダムに言われ、鼻の奥がツーンとしたというぽちこさん。マダムにも同じような経験があるのか、身近にいるのでしょうね。とても心が温かくなる言葉です。この投稿には「そんな素敵なマダムになりたい」「立場が違っても、お互い頑張ってるよねって認め合って、励まし合って、そして助け合っていける世の中でありたい」といったコメントが寄せられていました。



それぞれ違う考えや境遇を持つ中での思いやりは温かいですよね。胸がじーんとする、素晴らしい投稿でした。

