大学生の娘が「デビットカード」デビューしたそうです。“口座残高”を超えた支払いをした場合、どうなるのでしょうか？

デビットカードは“即時引き落とし型”

デビットカードは、利用と同時に銀行口座から代金が引き落とされる「即時決済型」のカードです。クレジットカードのように翌月にまとめて請求される仕組みとは異なり、「今ある残高＝利用可能額」となります。

そのため、残高を超えた利用は基本的にできません。仮に口座に1万円しかない状態で、1万2000円の買い物をしようとすると、その場でエラーとなり決済は成立しないのです。この点が、使いすぎ防止につながるとして、学生や若い世代のキャッシュレス入門に向いているとされる理由のひとつです。



残高不足の場合、どうなる？

では、実際に残高不足の状態で支払いをした場合、どうなるのでしょうか。

結論はシンプルで、決済は失敗し、支払いはできません。カード会社や銀行が立て替えてくれることは基本的になく、「残高が足りないので利用できません」といった表示や店員からの案内で利用者が気づく形になります。

この場合、買い物を続けたいときは「その場で現金やクレジットカードなど、別の支払い手段に切り替える」「銀行口座に入金し、残高を増やしてから再度決済する」といった対応が必要です。つまり、“残高がある範囲でしか使えない”というのが大前提なのです。



例外的に“残高を超える”ように見えるケースもある

ただし、いくつか注意すべき例外も存在します。特定の加盟店やサービスでは、実際の利用額と引き落とし額にタイムラグや差が出ることがあるのです。代表的なのは、次のようなケースです。

・ガソリンスタンド

給油前に、一定額を仮押さえする仕組みを取っている場合があります。例えば5000円分を仮に押さえておき、実際の給油が3000円だったとすると、最終的には3000円だけ引き落とされます。ただし、残高不足だとエラーになることもあるため注意が必要です。

・ホテルやレンタカーの利用

こちらもデポジット（預かり金）として、高めに仮押さえされることがあります。後日差額が返金されますが、一時的に残高を超える処理が行われたように見えることがあります。

・公共料金や通信費の自動引き落とし

引き落とし日に残高が不足していると、決済ができず「再振替」や「督促」といった形になります。銀行によっては、数日後に再度引き落としを試みることもあります。

このように、原則は「残高不足＝利用不可」ですが、仮押さえや自動引き落としの仕組みにより、残高以上に引き落とされたように感じるケースもあるのです。



海外と日本の違い

参考までに、海外の一部銀行では「オーバードラフト」という仕組みがあり、残高を超えて利用しても銀行が一時的に立て替える場合があります。ただし、その際には高額な手数料が課されるのが一般的です。

一方で、日本のデビットカードは「残高の範囲内のみ利用可能」というルールが徹底されているため、原則として残高不足のまま買い物ができることはありません。したがって、「気づかないうちに借金をしてしまう」という心配はほとんどない仕組みになっています。



残高不足を避けるための工夫

大学生のお子さんが初めてデビットカードを使う場合、残高不足によるトラブルを防ぐために以下のような工夫が役立ちます。



・アプリやネットバンキングでこまめに残高を確認する

・利用通知メールやアプリ通知を設定する

・公共料金や家賃など固定費の引き落とし予定を把握しておく

・少し多めに口座に入金しておく習慣をつける

これらを実践するだけで、「残高が足りなくて支払いできなかった」という経験をぐっと減らすことができるでしょう。



デビットカードは残高管理がカギ

デビットカードは口座残高の範囲でしか使えない「即時決済型」のカードです。残高が不足していればその場で決済エラーとなり、銀行が立て替えることは原則ありません。一部の加盟店では仮押さえによって残高以上に見える処理もありますが、基本的には安心して利用できる仕組みです。

日ごろから残高を確認する習慣をつけ、トラブルなく安全にキャッシュレス生活を楽しみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー