◆米大リーグ パドレス５―１ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（２９）の所属するパドレスが２３日（日本時間２４日）、ドジャースを破って５連勝でナ・リーグ単独首位に浮上した。ドジャースとの同地区首位攻防３連戦で２連勝。投打がかみ合って、１３日（同１４日）以来、１０日ぶりの単独首位となった。

先発のコルテスが５回まで１人の走者も許さないパーフェクト投球を見せると、７回以降も３人の救援陣が１失点リレー。ドジャース戦２試合の失点はフリーランドのソロ１本ずつのみと、大谷を７打数無安打に抑えた。打っては４回にオハーンの２点適時打とクロネンワースの左犠飛で３点を先制し、２点差に迫られた８回にはボガーツがダメ押しの２点適時二塁打を放った。

パドレス一筋６年目の３１歳クロネンワースは試合後にＮＨＫ ＢＳ中継のインタビューに応じ「この２試合はすごくいい野球が出てきていると思う。昨日はダルビッシュがしっかり投げてくれたし、今日はコルテスがしっかりいい先発をしてくれた。打撃陣も点を取って、ブルペンでしっかり抑えることが出来ている。本当にいい野球が出来ていると思う」とうなずいた。

４回に自らの犠飛などで３点を先取した場面については「あそこは大事な場面だった。（２点適時打の）オハーンがいい打撃をした。なんとか三塁走者を返そうと思った。いい打撃が出来た」と振り返った。ドジャースとの地区優勝争いは続いていくが、「この５試合のような形で戦うことが大事。いい野球ができているので継続させることが大事になると思う」と気合を入れ直していた。